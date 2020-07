Mit 4,68 Promille: Autofahrer volltrunken durch Neumünster unterwegs

Am Donnerstagnachmittag fiel Polizeibeamten ein Opel Astra in Neumünster auf, weil auf der Rückbank des Fahrzeuges eine Person nicht angeschnallt war. Der 36-jährige Fahrer fuhr laut Polizei anschließend sehr langsam und unsicher die Christianstraße weiter Richtung stadtauswärts. Da die Fahrweise sehr auffällig war, stoppten die Beamten das Fahrzeug. Der Fahrer soll schon beim beim Aussteigen aus dem Fahrzeug erhebliche Ausfallerscheinungen gezeigt haben. Er schwankte stark und ließ Gegenstände, die er in der Hand hatte, auf die Straße fallen.

Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer

Der Mann selber sprach kein Deutsch, ein Beifahrer konnte aber übersetzen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 4,68 Promille. Dem 36-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe am 1. Polizeirevier Neumünster entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.