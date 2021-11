Missglücktes Traktor-Überholmanöver im Kreis Nordfriesland: Frau lebensgefährlich verletzt

Ein Polizeiauto fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall mit zwei Autos und einem Traktor zwischen Breklum und Drelsdorf (Kreis Nordfriesland) sind drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden.

Eine 47 Jahre alte Autofahrerin habe am späten Montagnachmittag mit ihrem Wagen den Traktor mit Heckaufbau überholen wollen, das Manöver wegen eines entgegenkommenden Autos aber abbrechen müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beim Wiedereinscheren kollidierte der Wagen mit dem Heckaufbaugerät des Traktors. Dieser kam von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Das Auto der Frau wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Auto. Dieses wurde in Richtung Graben geschleudert und überschlug sich dort.

Die 47-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Der 61 Jahre alte Traktorfahrer erlitt schwere Verletzungen, der 41-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos leichte. Für die Bergung der Fahrzeuge musste die Straße mehrere Stunden voll gesperrt werden.

