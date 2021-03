Hamburgs Erzbischof Stefan Heße hat am Donnerstag seinen Rücktritt angeboten. Den Amtsverzicht bietet er in einer persönlichen Erklärung Papst Franziskus an, um Schaden vom Erzbistum Hamburg abzuwenden.

Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum Köln werden Heße elf Pflichtverletzungen vorgeworfen. Das ergibt sich aus einem Gutachten zu den Missbrauchsvorwürfen, das am Donnerstag in Köln vorgestellt wurde. Heße war vor seiner Berufung zum Erzbischof Personalchef und Generalvikar in Köln. In dieser Funktion musste er sich mit den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester auseinandersetzen. Heße hatte die bereits in anderem Zusammenhang gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestritten.

In dem über 800 Seiten starken Gutachten wurden Kirchenakten ausgewertet und über 300 Opfer und mehr als 200 Beschuldigte aufgeführt.