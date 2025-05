Ministerpräsidentenwechsel in Niedersachsen: SPD will Olaf Lies nominieren

Der Regierungswechsel in Niedersachsen nimmt Form an: Die SPD will am Freitag (17.00 Uhr) den bisherigen Wirtschaftsminister Olaf Lies als Nachfolger des langjährigen Ministerpräsidenten Stephan Weil nominieren. Weil hatte seinen Rückzug im April angekündigt und den Schritt insbesondere mit seinem Alter begründet. „Ich bin 66 Jahre alt – und ich merke das auch“, sagte der Regierungschef. Die oppositionelle CDU wirft ihm dagegen ein taktisches Manöver vor, um die Chancen der SPD bei der Landtagswahl 2027 zu erhöhen.

Ein SPD-Sonderparteitag in Hannover soll der SPD-Fraktion im Landtag nun die Wahl von Lies zum Ministerpräsidenten formal vorschlagen. Der 58-Jährige ist bereits seit 2013 Minister unter Weil und gilt als Experte in Energiefragen.

Stephan Weil (SPD) und Olaf Lies (SPD) laufen über den Strand von Wangerooge. (Archivbild) Sina Schuldt/dpa

Weil und Lies waren anfangs Konkurrenten

Gewählt wird der Ministerpräsident am 20. Mai. Vier Tage später soll Lies dann auch als SPD-Landesvorsitzender auf Weil folgen. Die Ende 2022 gebildete Koalition mit den Grünen will Lies fortsetzen.

Weil und Lies waren zu Beginn ihrer landespolitischen Karrieren noch Konkurrenten: Von 2010 bis 2012 war Lies schon einmal Landeschef der SPD. Vor der Landtagswahl 2013 unterlag er Weil, damals Oberbürgermeister von Hannover, aber knapp in einer Mitgliederbefragung zur Spitzenkandidatur.

SAT.1 REGIONAL/dpa