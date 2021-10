Miniatur Wunderland Hamburg wieder zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands gewählt

Wunderland-Gründer Frederik und Gerrit Braun in „Venedig“. Foto: Miniatur Wunderland

Zum vierten Mal in Folge haben internationale Deutschlandreisende das Miniatur Wunderland Hamburg zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands gekürt. Noch nie zuvor hat eine Sehenswürdigkeit das geschafft. Insgesamt hat Hamburg es mit vier Attraktionen unter die Top 100 des Rankings geschafft.

Gerade jetzt zu Corona-Zeiten, die für den Tourismus keine leichten Zeiten seien, mache mich dieser Titel „unglaublich dankbar“, so Wunderland-Gründer Frederik Braun. „Deutschland hat so viele großartige Sehenswürdigkeiten. Dass trotzdem unser Wunderland, das es erst seit gerade mal 20 Jahren gibt, im Ausland so beliebt ist, ist einfach unglaublich.“ Auch Michael Otremba, Geschäftsführer der Hamburg Tourismus GmbH, zeigte sich begeistert: „Hamburg erreicht auch insgesamt ein gutes Ergebnis. Attraktionen wie das UNESCO-Welterbe Speicherstadt, die Elbphilharmonie und der hamburgische Teil des UNESCO-Welterbe Wattenmeer kommen bei den Deutschland-Gästen sehr gut an.“

Umfrage gibt es seit 2012

Seit 2012 befragt die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) ausländische Besucher:innen der Website www.germany.travel zu ihren Lieblingssehenswürdigkeiten. Auf die offen gestellte Frage hin können die Nutzer:innen jede beliebige Attraktion nennen, die in einem TOP 100-Ranking zusammengeführt werden. Von Januar bis Juli 2021 beteiligten sich mehr als 14.000 ausländische Besucher:innen der Website an der Wahl.

Europa-Park und Schloss Neuschwanstein auf Platz 2 und 3

Der zweitplatzierte Europa-Park im badischen Rust ist mit mehr als 100 Fahrgeschäften und Shows Deutschlands größter Freizeitpark. Auf den dritten Platz schaffte es das Schloss Neuschwanstein, von dem sich alljährlich rund 1,5 Millionen Menschen aus aller Welt faszinieren und inspirieren lassen. Das Gesamtranking ist hier zu sehen.

Das Miniatur Wunderland wurde bereits von über 20 Millionen Menschen besucht und immer mehr davon stammen auch aus dem Ausland. Neun Themenwelten, die von Österreich über Skandinavien bis nach Amerika führen, beheimatet die Attraktion. Mehr als 1.000 Züge mit über 10.000 Waggons sowie 130.000 Bäume, 269.000 Figuren, 9.250 Autos, 15.715 Meter Gleise, 4.340 Häuser und Brücken wurden von mehr als 360 Mitarbeitenden in 947.500 Arbeitsstunden liebevoller Kleinstarbeit aufgestellt.