Millionenschaden: Firmenhalle in Nortrup nach Explosion niedergebrannt

Am Montagabend ist in in Nortrup im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) eine größere Halle in Vollbrand geraten, in der zwei Firmen und eine Wohnung untergebracht waren. Ein Firmenbetreiber hatte am Abend Rauch bemerkt, kurz darauf stand das Gebäude in Flammen. Die Bewohnerin konnte sich unverletzt retten, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Etwa 80 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf Nachbargebäude. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt, die Ursache ist noch unklar.

SAT.1 REGIONAL/Polizeiinspektion Osnabrück