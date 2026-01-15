Am Donnerstagmorgen ist ein „A400M“-Militärflugzeug von Niedersachsen aus abgehoben und nach Dänemark geflogen. Laut Bundesverteidigungsministerium soll eine Gruppe deutscher Soldat:innen von dort aus mit einem zivilen Flugzeug auf die Arktis-Insel gebracht werden. Ein Krisengespräch zwischen den USA, Grönland und Dänemark war am Mittwoch erfolglos geblieben. Der deutsche Einsatz erfolgt auf ausdrückliche Einladung von Dänemark.