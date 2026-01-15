Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Am Donnerstagmorgen ist ein „A400M“-Militärflugzeug von Niedersachsen aus abgehoben und nach Dänemark geflogen. Laut Bundesverteidigungsministerium soll eine Gruppe deutscher Soldat:innen von dort aus mit einem zivilen Flugzeug auf die Arktis-Insel gebracht werden. Ein Krisengespräch zwischen den USA, Grönland und Dänemark war am Mittwoch erfolglos geblieben. Der deutsche Einsatz erfolgt auf ausdrückliche Einladung von Dänemark.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video02:22 Min.

VMZ Hannover: Neuer Kooperationsvertrag für effizienteres Verkehrsmanagement

15.01.2026 17:10 Uhr

Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) in Hannover hält den Verkehr im Norden Niedersachsens in Bewegung. Von Staus über Baustellen bis hin zu Unfällen – alle Informationen werden hier gesammelt,...

Video02:01 Min.

Northvolt-Deal wackelt: Lyten-Übernahme verzögert sich weiter

15.01.2026 16:45 Uhr

Das US-amerikanische Start-up Lyten will die geplante Batteriefabrik des schwedischen Herstellers Northvolt in Heide (Schleswig-Holstein) übernehmen. Die Landesregierung setzt große Hoffnungen auf den Einstieg der Amerikaner:innen und...

Video02:04 Min.

Eutiner Festspiele 2026 trotz Besucherrekords abgesagt: Hat das Musikfestival noch eine Zukunft?

15.01.2026 16:40 Uhr

Die traditionsreichen Eutiner Festspiele in Schleswig-Holstein stehen vor dem Aus. Geschäftsführer Falk Herzog hat sein Amt niedergelegt und wirft der Politik fehlende Unterstützung vor. Damit sind die...

Video02:35 Min.

NATO-Großmanöver „Steadfast Dart 26“ in Emden gestartet

15.01.2026 15:49 Uhr

Am Donnerstag rollten Panzer über die Straßen, Kolonnen von Militärfahrzeugen zogen durch die Region – Zehntausend Soldat:innen nahmen an der NATO-Übung „Steadfast Dart 26“ teil. Am Morgen...

Atommüll-Endlager: Niedersachsen bleibt im Rennen

15.01.2026 09:16 Uhr

Bei der Suche nach einem Endlager für den deutschen Atommüll bleibt Niedersachsen nach Einschätzung des Landesbergbauamtes potenziell geeignet. „Nach den bisherigen Erkenntnissen kann man davon ausgehen, dass...

Video03:26 Min.

Neujahrsempfang im Bremer Rathaus: Bovenschulte über Zukunft und Vorsätze

14.01.2026 18:08 Uhr

Anlässlich des traditionellen Neujahrsempfangs haben sich am Mittwoch im Bremer Rathaus wieder Hunderte Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eingefunden, um gemeinsam in das neue Jahr zu...

Zur Startseite