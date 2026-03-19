Die 25-jährige Michelle H. aus Celle (Niedersachsen) wird weiterhin vermisst. Ausgerechnet der Mann, der den Notruf abgesetzt hat, steht nun unter Verdacht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags. In den Fokus ist der 46-jährige Lebensgefährte ihrer Schwester gerückt. Warum er dennoch nicht in Gewahrsam genommen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.