Die 25-jährige Michelle H. aus Celle (Niedersachsen) wird weiterhin vermisst. Ausgerechnet der Mann, der den Notruf abgesetzt hat, steht nun unter Verdacht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Totschlags. In den Fokus ist der 46-jährige Lebensgefährte ihrer Schwester gerückt. Warum er dennoch nicht in Gewahrsam genommen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Schlachthof-Skandal von Bad Iburg: Tierärzte erneut vor Gericht19.03.2026 09:27 Uhr
Im Herbst 2018 wurde der Schlachthof in Bad Iburg (Niedersachsen) wegen gravierender Fälle von Tierschutzverstößen geschlossen. Welche Rolle bei den Missständen die amtlich bestellten Tierärzte gespielt haben,...
Korruptionsprozess gegen Staatsanwalt: Abschlussplädoyers in Hannover gehalten18.03.2026 17:19 Uhr
Einem Staatsanwalt aus Hannover (Niedersachsen) wird laut Anklage Bestechlichkeit vorgeworfen. Er soll eine Drogenbande mit wichtigen Informationen versorgt haben. Der Gerichtsprozess nähert sich dem Ende. Am heutigen...
Polizei-Großeinsatz: Mann stirbt an Schussverletzungen in Bremen18.03.2026 09:14 Uhr
In Bremen ist am Dienstagabend ein Mann mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden und dort verstorben. Kurze Zeit vorher wurde die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung alarmiert,...
Mann in Hamburg angeschossen und schwer verletzt18.03.2026 09:05 Uhr
In der vergangenen Nacht ist ein 46-jähriger Mann in Hamburg durch einen Schuss in den Oberschenkel schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Angeschossene konnte nach der...
Versuchte Tötung in Bordesholm: Mann schießt mit Armbrust auf 73-Jährigen17.03.2026 16:39 Uhr
In Bordesholm im Kreis Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein) wurde am Montagabend ein Mann vor seiner Haustür mit einer Armbrust angeschossen. Rettungskräfte brachten den 73-Jährigen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der...
Säugling absichtlich verhungern lassen? Eltern wegen Mordverdachts vor Gericht17.03.2026 16:30 Uhr
Seit dem heutigen Dienstag stehen zwei Eltern in Itzehoe (Schleswig-Holstein) vor Gericht, weil sie ihr Kind zu Tode gehungert haben sollen. Ende September ist ein vier Monate...