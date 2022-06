Messerstecherei in Hamburg-Harburg – Polizei sucht Zeugen

Bei einer Messerstecherei sind am Mittwochnachmittag in Harburg zwei Männer schwer verletzt worden. Einen von ihnen soll laut Medienberichten nach einer Notoperation im Krankenhaus verstorben sein.

Nach den ersten Erkenntnissen war es aus noch ungeklärten Gründen zwischen mehreren einander offenbar bekannten Männern zu der Auseinandersetzung gekommen. Zwei der Beteiligten wurden in deren Verlauf durch den Angriff mit einem Messer verletzt. In einem Fall waren die Verletzungen so schwer, dass der Mann reanimiert werden musste. Beide Männer wurden in Krankenhäuser transportiert.

Nach Eingang des Notrufs hat die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Hierbei wurden zwei Männer als weitere mutmaßliche Beteiligte der Auseinandersetzung zunächst vorläufig festgenommen. Ihre Rolle bei der Auseinandersetzung ist im Rahmen der Ermittlungen noch zu klären.