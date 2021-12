Messerstecherei am Drob Inn: Zwei Männer in Hamburg-St. Georg schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung an der Drogenberatungsstelle Drob Inn im Hamburger Stadtteil St. Georg sind am frühen Dienstagabend zwei Menschen mit Messerstichen schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Abend sagte, seien die beiden Opfer mutmaßlich sogar lebensgefährlich verletzt worden. Der oder die Täter seien mit einem Pkw geflüchtet, der wenig später an der Ludwig-Erhard-Straße in der Innenstadt ausfindig gemacht worden sei. Die Polizei habe dort zwei Tatverdächtige festgenommen. Nähere Angaben zum Hergang und zu den beteiligten Personen konnte die Polizei nicht machen.

Mit dpa