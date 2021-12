Messerattacke in Schnellrestaurant: 29-Jährige und 33-jähriger mutmaßlicher Komplize in U-Haft

Nach einer Messerattacke in einem Schnellrestaurant in Hannover (Niedersachsen) sitzt eine 29-Jährige in Untersuchungshaft. Der Frau werde eine versuchte Tötung vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch ein 33-jähriger mutmaßlicher Komplize sitze in U-Haft. Drei weitere tatverdächtige Männer sind nach Angaben eines Polizeisprechers noch auf freiem Fuß.

Bei dem Angriff am Sonntag hatte eine 31-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der 24 Jahre alte Begleiter dieser Frau wurde schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten sich die mutmaßlichen Täter:innen und die Opfer gekannt. Sie waren zunächst vor dem Restaurant in der Innenstadt in Streit geraten, in dem Lokal kam es dann zum Einsatz des Messers. Andere Besucher:innen des Restaurants wurden nicht verletzt.

Mit dpa