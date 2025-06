Messerattacke in Hannovers Innenstadt – Mann verletzt, Verdächtiger festgenommen

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt von Hannover hat ein Mann Stichverletzungen davongetragen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Verdächtiger wurde demnach festgenommen. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Vormittag in der belebten Bahnhofstraße vor einem Bekleidungsgeschäft.

Die genauen Tatumstände und die Tatwaffen waren zunächst nicht bekannt. Der Tatort befand sich den Angaben nach zwischen dem Hauptbahnhof und dem Kröpcke – einem zentralen Platz in der Innenstadt. Am Mittag waren Polizisten damit beschäftigt, Zeugen zu dem Vorfall zu befragen, wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Demnach befanden sich im abgesperrten Bereich des Tatortes Blutflecken und ein verlassener Rollstuhl. Laut einem dpa-Reporter standen am Tatort am Vormittag mehrere Polizeiautos und Rettungswagen.



SAT.1 REGIONAL/dpa