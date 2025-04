Messerattacke in Hamburger Bus: Zwei Fahrgäste verletzt

In einem Linienbus in Hamburg-Billstedt hat ein unbekannter Täter zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt. Fahrgäste hätten sich am Samstagabend über den Mann beschwert, woraufhin ihn die Fahrerin aus dem Bus verwiesen habe, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe der Mann beim Aussteigen an einer Haltestelle im Bus eine 30 Jahre alte Frau im Rollstuhl und einen 60-jährigen Fahrgast verletzt. Anschließend flüchtete der Täter.

Eines der Opfer war eine Rollstuhlfahrerin. René Schröder/News5/dpa

Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung dauere an, hieß es. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

SAT.1 REGIONAL/dpa