Messerattacke in Hamburg: 28-Jähriger erleidet Schnittverletzungen

Ein 28-Jähriger ist in Hamburg mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann habe leichte Schnittverletzungen erlitten, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Mittwochmorgen sagte. Der 28 Jahre alte Mann sei in der Nacht verletzt in Eppendorf angetroffen worden. Ihm zufolge sei er von einem ihm bekannten Täter mehrfach mit einem Messer attackiert worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Tathergang sowie die Identität des Täters mussten laut Polizeisprecher zunächst noch ermittelt werden.