Messerangriff in Hamburg: Verdächtiger gefasst – Frau in Lebensgefahr

Ein Polizeiauto steht nach einem Messerangriff an einer Bushaltestelle. Foto: Steven Hutchings/dpa

Wenige Stunden nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf eine junge Frau in Hamburg-Billstedt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Zielfahnder hätten den Mann am Donnerstag in der Nähe einer Berufsschule im Stadtteil Ottensen gefasst, teilte die Polizei mit. Ermittlungen der Mordkommission hätten auf die Spur des 29 Jahre alten Afghanen geführt.

Frau weiter in Lebensgefahr

Die 19-jährige Frau schwebe weiter in Lebensgefahr, hieß es. Der Täter soll sie unvermittelt an einer Bushaltestelle am U-Bahnhof Mümmelmannsberg angegriffen und mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus, dort wurde sie notoperiert. Der Täter war nach der Tat geflüchtet. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot und per Hubschrauber.

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen und seiner Wohnung im Stadtteil Tonndorf seien Beweise sichergestellt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.

Mit dpa