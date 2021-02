Messerangriff in Hamburg-Lurup: 23-jähirges Opfer außer Lebensgefahr

Der Zustand eines 23-Jährigen, der bei einem Streit in Hamburg-Lurup lebensgefährlich verletzt worden war, hat sich inzwischen stabilisiert. Eine Mordkommission ermittele wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Lebensgefahr bestehe nicht mehr.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren der 23-Jährige und ein Unbekannter am Montag auf der Straße in Streit geraten. Dabei erlitt das Opfer mehrere Messerstiche in den Oberkörper. Der Tatverdächtiger wurde zunächst nicht gefasst. Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben am Morgen weiterhin unklar.

Mit dpa