Messerangriff in Dissen: 25-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Nach einem Messerangriff in Dissen im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) haben Ermittler:innen den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 43-Jährige kam am Montag in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Er soll in der Nacht auf Sonntag mehrfach auf einen 25-Jährigen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der mutmaßliche Täter zunächst drei Männer – darunter auch der 25-Jährige – vor einem Restaurant mit einem Messer bedroht. Als die Gruppe die Polizei rief, soll er geflüchtet sein. Nachdem eine sofort eingeleitete Fahndung erfolglos blieb, wiederholte sich nach den Angaben das Geschehen: Der Mann kehrte zurück, bedrohte die drei erneut und floh zu Fuß, als die Polizei verständigt wurde. Beim Versuch der Männer, dem Täter zu folgen, soll dieser dann den 25-Jährigen angegriffen haben. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei inzwischen nicht mehr.

Die Kriminalpolizei identifizierte schließlich den 43-Jährigen als Tatverdächtigen und nahm ihn in seiner Wohnung fest. Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Weitere Hintergründe des Vorfalls – etwa die Gründe für den Tatverdacht – blieben zunächst unklar.

