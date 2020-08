Merkel und Minister beraten wieder über Corona-Strategie: Daniel Günther für einheitliche Regelungen bei Feiern und Fußballspielen

Wochenlang haben die Länder ihre eigenen Corona-Regeln gemacht. Nun steigen die Infektionszahlen wieder. Der Ruf nach einheitlichen Regeln wird lauter. Und wieder wird das Gespräch mit der Kanzlerin gesucht. Noch aber gibt es Streit.

Erstmals seit Juni beraten am heutigen Donnerstag ab 11 Uhr die Ministerpräsidenten der Länder wieder mit Kanzlerin Angela Merkel über eine Neuausrichtung der Corona-Strategie. Grundsätzlich steht die Frage im Raum, ob man wieder zu einheitlichen Regeln gelangen kann, nachdem die Länder in den vergangenen Wochen je eigene Maßnahmen ergriffen hatten. Ein zentraler Streitpunkt dürfte dabei sein, wie man mit Corona-Tests für Reisende umgeht und ob man hier zu einer einheitlichen Linie findet. Bislang gibt es hier aber Streit.

Corona-Tests für Reisende weiter ein Streitpunkt

Im Moment gilt für Reisende noch, dass sie die Quarantäne mit Vorlage eines maximal 48 Stunden alten Tests bei der Einreise oder durch einen in Deutschland auf Anordnung der Behörden gemachten Test umgehen können. Dafür gilt seit 8. August eine entsprechende Verordnung zur „Testpflicht“. In einzelnen Bundesländern, etwa Schleswig-Holstein, gilt allerdings bereits jetzt die Pflicht, einen zweiten negativen Test frühestens fünf Tage nach Einreise aus einem Risikogebiet vorzuweisen, um die dortige Quarantänepflicht verkürzen zu können. Ein Test kurz vor oder direkt nach der Einreise sagt wegen der Inkubationszeit möglicherweise noch nicht viel über eine tatsächliche Infektion aus.

Daniel Günther fordert bundesweit einheitliche Regeln für Feste und Fußballspiele

„Wir haben in Schleswig-Holstein sehr restriktive Richtlinien“, so Daniel Günther. Andere Bundesländer handhabten dies dagegen extrem großzügig. In Schleswig-Holstein sind bei privaten Festen und Feiern im Freien bis zu 150 Teilnehmer erlaubt und in geschlossenen Räumen bis zu 50. Dabei muss der Mindestabstand gewahrt werden. Die Kontaktdaten müssen erfasst und für vier Wochen aufbewahrt werden. „Wir merken jetzt, dass private Feierlichkeiten schon ein Ort sein können, wo eine Ausbreitungswahrscheinlichkeit recht hoch ist“, sagte der Kieler Regierungschef. „Und von daher werbe ich dafür, wenn es eine Verständigung gibt, das möglichst in einem niedrigen Rahmen zu machen.“

„Fußball ist ein hochemotionaler Sport“

Auch vor allem bei Fußballspielen vor Publikum dürfe es laut Günther keine unterschiedliche Regelungen geben – „etwa in dem einen Land 30 Prozent und in dem anderen zehn Prozent besetze Plätze“. Wenn jeder dritte Platz im Stadion besetzt sei, wäre das „schon sehr viel. Bei uns in Kiel wären das 6.000 Zuschauer, in der Allianz Arena in München 25.000“, sagte der Ministerpräsident. „Fußball ist ein hochemotionaler Sport. Da liegt man sich schon mal in den Armen. Wir reden hier auch über bundesweite Wettbewerbe.“

Überarbeitetes Hygienekonzept vorgestellt

Die Deutsche Fußball Liga hatte am Mittwoch im Zusammenspiel mit dem Deutschen Fußball-Bund ein überarbeitetes Hygienekonzept vorgestellt und den Vereinen der Bundesliga und 2. Bundesliga zugesendet. Die 36 Clubs der DFL sollen den Leitfaden auf ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 3. September in den Statuten verankern.

mit dpa