Menschliche Knochen in der Fischbeker Heide entdeckt – Polizei ermittelt

Einsatzkräfte der Polizei suchen in einem Wald nach Spuren. Im Süden Hamburgs entdecken Passanten beim Spaziergang Knochen – außerdem einen Rucksack und Kleidung. Nun ermittelt die Polizei. Foto: dpa

Menschliche Knochen haben Spaziergänger in der Fischbeker Heide im Süden Hamburgs entdeckt. Auch Kleidungsreste und ein Rucksack seien am Abend in der Nähe gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher.

Noch sei unklar, ob die Knochen zu einem Menschen gehörten, der bei einem Unglücksfall, einer Straftat oder auf andere Art ums Leben gekommen sei, sagte der Sprecher. Auch sei bisher nicht klar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handele. Eine Untersuchung im Institut für Rechtsmedizin soll nun dabei helfen, die Identität zu klären.

Die Spaziergänger hatten die Polizei alarmiert. Die rückte in das Waldstück aus und stellte die Knochen sicher. Dass es sich um menschliche Überreste handele, sei inzwischen klar, sagte der Polizeisprecher. Wie lange die Knochen bereits an der Fundstelle lägen, sei unklar. Der Fundort wurde abgesperrt.

SAT.1 REGIONAL/dpa