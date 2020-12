Mensch bei Messerangriff in Garbsen lebensgefährlich verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in Garbsen ist ein Mensch durch eine Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Gruppen seien aufeinander losgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Beteiligter sei schwer verletzt zu Boden gegangen.

Kurz nach dem Angriff am Dienstagabend wurde ein Tatverdächtiger in der Nähe des Tatorts festgenommen. Weil sich der Tatverdacht jedoch nicht bestätigte, wurde er kurze Zeit später wieder freigelassen. Der Verletzte wurde noch in der Nacht notoperiert. Sein Zustand ist laut Polizei mittlerweile stabil.

Mit dpa