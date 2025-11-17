Mensch bei Brand in Hamburg-Barmbek gestorben

In einer Wohnung in Barmbek-Nord in Hamburg ist am Sonntagmorgen ein Mensch bei einem Brand ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 8.25 Uhr zum Einsatzort gerufen worden.

In der betroffenen Wohnung fanden sie eine tote Person. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist derzeit noch unklar.

Das Feuer konnte von den 20 Einsatzkräften zügig gelöscht werden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Einsatz gegen 9.30 Uhr beendet. Zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor.

