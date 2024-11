Mehrere US-Wahlnacht-Events in Hamburg

Auch in Hamburg wird mit Spannung auf die US-Wahl geblickt. Foto: VUCCI/MARTIN/AP/dpa/Archivbild

Auch in Hamburg wird die US-Wahl mit den Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris mit Spannung erwartet: Bei mehreren Veranstaltungen kann die Wahl in der Nacht zum Mittwoch im Livestream verfolgt werden. Beim größten US-Wahlnacht-Event in der Bucerius Law School werden unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und US-Generalkonsul Jason Chue erwartet, teilten die Veranstalter mit.

Neben einer Podiumsdiskussion in deutscher Sprache bietet die „Bucerius US Election Night“ ein USA-Quiz, Musik, Unterhaltung und die Live-Übertragung der US-Sender mit den Ergebnissen aus den Bundesstaaten, die ab 1:00 Uhr deutscher Zeit erwartet werden.

Bei der „Langen Nacht der US-Wahl 2024“ im Winterhuder Magazin-Kino führen Prof. Michaela Hampf und Prof. Thorsten Logge vom Fachbereich Geschichte der Universität Hamburg durch das Programm. Eröffnet wird der Abend mit dem US-Politdrama „Recount“ über die US-Präsidentschaftswahl 2000. Anschließend informieren Kurzvorträge über das US-Wahlsystem, bevor die Live-Nachrichtenberichterstattung beginnt.

SAT.1 REGIONAL/dpa