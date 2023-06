Mehrere tödliche Badeunfälle am Wochenende im Norden

Kaltenkirchen (Schleswig-Holstein)

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist ein 30-Jähriger am Samstag bei einem Badeunfall in einem Freizeitpark ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Mann ins Wasser gegangen, untergetaucht und nicht wieder an die Wasseroberfläche gekommen, wie die Polizei mitteilte. Gegen 10:45 Uhr bargen nach Angaben der Feuerwehr Rettungstaucher den Körper aus einem dortigen See. Trotz intensiver Reanimationsversuche durch Rettungskräfte starb der Mann aus Kaltenkirchen an der Badestelle. Der Kriminaldauerdienst hat Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem tragischen Ereignis kommen konnte. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Der See ist nach Angaben der Feuerwehr kein Badesee und dient unter anderem dem Sandabbau. Auch die im See befindlichen Unterwasserpflanzen stellten eine große Gefahr dar. Schilder wiesen demnach auf ein absolutes Badeverbot hin. „Bereits in der Vergangenheit kam es hier zu tödlichen Unfällen, da die von dem See ausgehende Lebensgefahr durch die Besucher stark unterschätzt wird“, berichtete die Feuerwehr am Sonntag.

Nach Angaben der Feuerwehr waren neben Feuerwehrleuten auch Kräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Auch die Besatzung eines Rettungshubschraubers sei alarmiert worden, um die Suche aus der Luft zu unterstützen. Mit mehreren Rettungsbooten und Tauchern wurde der See im Freizeitpark abgesucht. Etwa 90 Einsatzkräfte waren beteiligt.

Lüneburg (Niedersachsen)

In Lüneburg ist ein 21-Jähriger gestorben. Der junge Mann sei mit zwei 20 Jahre alten Frauen am Samstagabend in der Ilmenau schwimmen gegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann sei er plötzlich südlich der Amselbrücke in dem nur 1,50 Meter tiefen Fluss untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Ein Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) habe ihn schließlich unter Wasser gefunden. Der 21-Jährige wurde reanimiert, starb aber wenig später im Krankenhaus. Bei der Suche nach ihm kamen auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Rettungsboote zum Einsatz.

Emsland

Im Landkreis Emsland ist ein 32 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er ertrank am Samstag in einem See an einem Campingplatz in Twist, wie ein Sprecher der Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Bakum

In der Gemeinde Bakum (Kreis Vechta) ist am Sonntag ein 52 Jahre alter Mann in einem Baggersee ums Leben gekommen. Seine Begleiterin, eine 60 Jahre alte Frau, trieb ebenfalls leblos im See, konnte aber von Rettungskräften reanimiert werden. In dem See ist Baden ausdrücklich verboten, wie dort auf Schildern zu lesen ist.

Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist nach Auskunft eines Polizeisprechers in Vechta noch unklar. Feuerwehrleute zogen die beiden leblosen Schwimmer an Land. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Quakenbrück, für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

