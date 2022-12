Mehrere Städte in Niedersachsen richten Böller-Verbotszonen an Silvester ein

Nach zwei Jahren ohne Verkauf von Feuerwerkskörpern ist es in diesem Jahr wieder möglich, neu erworbene Raketen und Böller zu Silvester zu zünden. Doch es ist Vorsicht geboten, denn die Pyrotechnik birgt hohe Verletzungsgefahr. „Zu den häufigsten Verletzungen zu Silvester zählen Verbrennungen und andere Verletzungen an den Händen bis zum Verlust von Fingern“, warnten die Johanniter. Einige Städte in Niedersachsen und Bremen haben daher wieder Einschränkungen für das Böllern zum Jahreswechsel beschlossen.

Besonders an Orten, wo sich viele Menschen aufhalten, soll es Feuerwerksverbote geben. In Hannovers Innenstadt soll das Mitführen und Abbrennen von Silvesterfeuerwerk von 20:00 Uhr bis 3:00 Uhr am Neujahrsmorgen nicht erlaubt sein, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Stadt begründete diese Entscheidung mit der hohen Verletzungsgefahr, wodurch die Polizei am Silvesterabend immer enorm ausgelastet sei. „Häufig wurde Feuerwerk auch bewusst auf Personen gerichtet“, hieß es.

Auch in Göttingen und Bremen gibt es Verbotszonen

Gleiches gilt für die Göttinger Innenstadt, die das Verbot bereits seit 2016 jährlich beibehält. Damit sollen nicht nur Menschen sondern auch die mittelalterliche Bausubstanz der Innenstadt geschützt werden, sagte ein Stadtsprecher zur dpa.

Auch im Norden – etwa in Emden, Bremerhaven und Bremen – gibt es in einigen Zonen in der Silvesternacht ein Feuerwerksverbot. In Bremen werden das Schnoorviertel, das Umfeld des Rathauses sowie die beliebte Meile „Schlachte“ böllerfrei bleiben. „Verstöße können mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden“, teilte die Polizei mit. Sie stelle sich abermals auf eine einsatzreiche Nacht ein.

Eine angezündete Silvester-Rakete steckt im Boden. Foto: Patrick Pleul/dpa-tmn/dpa/Symbolbild

Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) mahnte zur Vorsicht: „Damit der Silvesterspaß kein böses Ende nimmt, sollte man nicht leichtfertig mit Feuerwerkskörpern hantieren.“ Es sei wichtig, einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Feuerwerkskörpern zu finden.

Sollte es zum Unfall mit Raketen und Böllern kommen, raten die Johanniter dazu, Brandwunden kurz mit Leitungswasser – auf keinen Fall mit Eis oder Schnee – zu kühlen. „Puder oder Salben gehören ebenfalls nicht auf offene Wunden“, sagte Thorsten Ernst vom Landesverband Niedersachsen und Bremen. Die Wunden sollten mit einer nicht klebenden sowie keimfreien Wundauflage verbunden werden. Zudem sei es ratsam, die Ohren mit Ohrstöpsel und Augen mit Schutzbrillen zu schützen. Böller könnten eine Lautstärke von bis zu 175 Dezibel erreichen und Augen durch Fremdkörper in der Luft verletzt werden.

Mit dpa