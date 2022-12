Mehrere Schwer- und Leichtverletzte bei Hausbrand auf der Reeperbahn in Hamburg

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-St. Pauli sind in der Nacht zu Sonntag fünf Menschen verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Eine Person habe Brandverletzungen zweiten Grades erlitten, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen. Ein weiterer Mensch sei beim Sprung aus einem Fenster am Knöchel verletzt worden. Die übrigen drei kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Das Feuer sei kurz nach Mitternacht in dem Wohnhaus auf der Reeperbahn ausgebrochen und habe noch auf ein Nachbargebäude übergegriffen. Für die 40 Bewohner:innen, darunter drei Kinder, wurde laut Polizei in einer naheliegenden Gewerbeschule eine Notunterkunft eingerichtet. Am frühen Sonntag war das Feuer gelöscht. Brandursache und Schadenshöhe blieben zunächst unklar.

Mit dpa