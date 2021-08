Mehrere Schulklassen in Bad Segeberg nach privater Party in Quarantäne

Nach einer Party, bei der sich fünf Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert haben, sind mehrere Klassen in Bad Segeberg in Quarantäne geschickt worden. Zuvor berichteten die „Kieler Nachrichten“ darüber. Betroffen seien vier Klassen und ein Kurs an drei verschiedenen Schulen, teilte eine Sprecherin der Stadt am Freitag mit. Die Jungen und Mädchen hatten am vergangenen Wochenende an einer privaten Party teilgenommen. Nach Angaben des Kreises sollen nur Geimpfte, Getestete oder Genesene bei der Feier gewesen sein. Jetzt soll ermittelt werden, wer geimpft oder genesen ist. Diese Schüler dürfen die Quarantäne nach Angaben der Sprecherin wieder verlassen, wenn sie keine Symptome haben.

