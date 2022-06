Mehrere Menschen vor Lokal in Wolfsburg angegriffen – teilweise mit Stühlen

Vor einem Lokal in Wolfsburg (Niedersachsen) haben etwa zehn Männer am frühen Sonntagmorgen mehrere Unbeteiligte angegriffen – teils mit Stühlen. Dabei sei ein 28-Jähriger verletzt und dann im Klinikum behandelt werden, teilte die Polizei mit. Eine unbeteiligte 29-jährige Frau habe den Polizeieinsatz so sehr gestört, dass ihr ein Platzverweis erteilt worden sei.

Nach Ende dieses Einsatzes sei den Einsatzkräften dann eine Schlägerei vor einer Diskothek gemeldet worden, hieß es weiter. Als sie dort eintrafen, hätten sich etwa 50 Personen vor der Lokalität befunden. Ein 21-Jähriger habe berichtet, aus einer Personengruppe heraus angegriffen und leicht verletzt worden zu sein.

Während dieses Einsatzes hätten zwei stark alkoholisierte 20-Jährige Wolfsburger die Maßnahmen der Einsatzkräfte erheblich gestört. Da sie den Platzverweisen nicht nachkamen, seien beide in Gewahrsam genommen worden. Einer der Männer musste den Angaben zufolge wegen einer „psychischen Ausnahmesituation“ in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Hintergründe der Angriffe und Auseinandersetzungen würden noch ermittelt, so die Polizei. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen sowie Fotos oder Videos von den Tatorten.

