Mehrere Menschen mit Kohlenmonoxidvergiftung im Krankenhaus in Bremerhaven

20. Januar 2026

Ein Mehrparteienhaus in Bremerhaven (Bremen) ist wegen Kohlenmonoxidaustritts gesperrt worden. Fünf Bewohner:innen, davon vier mit einer Kohlenmonoxidvergiftung, wurden nach einer ersten Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

17 Menschen befanden sich in dem Gebäude, bevor es evakuiert wurde. Mehrere von ihnen klagten über Schwindel, Kopfschmerzen und allgemeines Unwohlsein. Bei der Messung stellte die Feuerwehr im gesamten Haus eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration fest. Ein Grund für die hohe Gaskonzentration im Gebäude wurde bislang nicht gefunden, wie es hieß. Der Energieversorger trennte das Wohnhaus vom Gasanschluss. Nachbarhäuser waren nicht davon betroffen.

Die Bewohner:innen des Hauses kamen nach Angaben der Feuerwehr vorübergehend bei Freunden oder Familie unter. In Fällen, in denen das nicht möglich war, organisierte die Polizei eine Unterkunft. Über das weitere Vorgehen entscheidet den Angaben zufolge der Eigentümer des Hauses.

