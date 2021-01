Mehr Platz für Marschbahn-Pendler: Zugverbindung Niebüll-Sylt wird aufgestockt

Die Deutsche Bahn und die Nahverkehrsgesellschaft nah.sh stocken im Regionalverkehr die Zugverbindung zwischen Niebüll und Westerland auf der Insel Sylt mit zusätzlichen Fahrten auf. Seit heute sollen wochentags jeweils 1.500 zusätzliche Plätze zur Verfügung gestellt werden, teilte die Deutsche Bahn in einer Mitteilung am Samstag mit. Geplant sei es, drei zusätzliche Züge am Morgen einzusetzen und vier Fahrten des Sylt Shuttle plus für den Nahverkehr freizugeben.

Kontakte auf engem Raum verhindern

Hintergrund für die Aufstockung der Kapazitäten sind die Bemühungen, Kontakte auf engem Raum angesichts der Corona-Pandemie zu verhindern. Durch die zusätzlichen Angebote sollen Fahrgäste und Pendler:innen auf der stark frequentierten Strecke in den Zügen besser verteilt werden. Der schleswig-holsteinische Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) bat sowohl Arbeitgeber:innen als auch Arbeiter:innen um Unterstützung bei diesem Ziel. Dort, wo es möglich sei, sollten Arbeitsanfangszeiten und -endzeiten flexibel gestaltet werden, sagte er. So solle vor allem zu den Stoßzeiten das Fahrgastaufkommen zusätzlich reduziert werden. Das zusätzlich Angebot gilt zunächst bis zum 25. März.

Mit dpa