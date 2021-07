Im Wattenmeer wurden mehr Kegelrobben geboren. Die Wattenmeer-Population, bei der die Anzahl der geborenen Jungtiere ermittelt wird, ist in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich elf Prozent pro Jahr gewachsen, wie das Wattenmeersekretariat in Wilhelmshaven mitteilte. Im gleichen Zeitraum stieg auch die Zahl der während des Fellwechsels gezählten Kegelrobben mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 13 Prozent weiter an.

Kegelrobben werden in den frühen Wintermonaten geboren. Bei der jüngsten Erhebung wurden insgesamt 1.927 Jungtiere gezählt, 201 mehr als im Vorjahr. Kegelrobben sind die größten Raubtiere an der Wattenmeerküste. Vor dem Mittelalter gab es zahlreiche Kegelrobben, sie verschwanden jedoch vermutlich aufgrund übermäßiger Bejagung. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kehrten sie zurück. In 2021 wurden insgesamt 9.069 Kegelrobben gezählt. Zudem gibt es unter anderem auch an der Ostsee wieder Kegelrobben.

Auch auf Helgoland wurden so viele Jungtiere wie noch nie geboren. Sogar auf Amrum sind Ende Dezember drei Kegelrobben zur Welt gekommen – das ist etwas Besonderes.