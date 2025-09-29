Mehr als 350 Teilnehmer beim ersten CSD in Wacken

Menschen laufen während einer Demonstration zum ersten Christopher Street Day (CSD) in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein mit Regenbogenfahnen durch den Ort. Gregor Fischer/dpa

Das schleswig-holsteinische Dorf Wacken ist berühmt für sein Heavy-Metal-Festival – doch nun bekam die „Pommesgabel“, eine beliebte Handgeste dieser Musikfans, eine neue Bedeutung. Am Samstag war sie auch beim ersten Christopher Street Day (CSD) in dem Dorf zu sehen, zusammen mit vielen Regenbogenflaggen. Bei der „Pommesgabel“, auch Teufelsgruß genannt, spreizt man neben Zeige- und kleinem Finger auch den Daumen ab und winkt. Das bedeutet in der Gebärdensprache „I love you“.

Mehr als 350 Teilnehmer:innen zählten die Veranstalter auf dem CSD in der Gemeinde im Kreis Steinburg. Begleitet wurden sie von einem Traktor mit Anhänger sowie einem Bus und Musik. Auf einem Banner stand „Wir für Liebe – Gegen Hass. Wacken rockt Anders“. Die Polizei konnte zunächst noch keine Zahlen bestätigen.

Eine Organisatorin der Demonstration sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie freue sich, dass so viele Menschen zu der explizit politischen Veranstaltung gekommen sind. Mit Blick auf die Stimmung vor Ort sagte sie: „Es toppt jeden Berliner CSD.“

Doch nicht alle ziehen durch das Dorf. Da der CSD behindertenfreundlich sein möchte, feiert ein Teil der Menschen den Angaben nach am Stadion-Parkplatz, auf dem auch die Abschlusskundgebung stattfinden soll.

Abschlussfest mit Live-Bands und Infoständen

Dort ist ein großes Fest mit Live-Musik geplant. Dabei tritt etwa die Sängerin Luci van Org mit ihrer Band Lucina Soteira auf, außerdem spielen die Bands Gun Called Britney, Kapeister, Schlampanja und Deathspire Conclave. Dazu gibt es Infostände von Vereinen und Verbänden in Schleswig-Holstein. Gegen 19.00 Uhr soll der CSD enden.

Die Veranstalter des Wacken Open Air organisieren den CSD nicht mit, erklärten die CSD-Organisatoren vom Verein „Anders? = Anders!“ auf dpa-Anfrage. Der Verein sei aber auch beim Heavy-Metal-Festival vertreten und habe auf dem WOA Besucher zum CSD eingeladen. Man gehe davon aus, dass auch Festival-Fans am Samstag dabei seien.

SAT.1 REGIONAL/dpa