Mehr als 350 Teilnehmer beim ersten CSD in Wacken

29. September 2025
Menschen laufen während einer Demonstration zum ersten Christopher Street Day (CSD) in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein mit Regenbogenfahnen durch den Ort. Gregor Fischer/dpa

Das schleswig-holsteinische Dorf Wacken ist berühmt für sein Heavy-Metal-Festival – doch nun bekam die „Pommesgabel“, eine beliebte Handgeste dieser Musikfans, eine neue Bedeutung. Am Samstag war sie auch beim ersten Christopher Street Day (CSD) in dem Dorf zu sehen, zusammen mit vielen Regenbogenflaggen. Bei der „Pommesgabel“, auch Teufelsgruß genannt, spreizt man neben Zeige- und kleinem Finger auch den Daumen ab und winkt. Das bedeutet in der Gebärdensprache „I love you“.

Mehr als 350 Teilnehmer:innen zählten die Veranstalter auf dem CSD in der Gemeinde im Kreis Steinburg. Begleitet wurden sie von einem Traktor mit Anhänger sowie einem Bus und Musik. Auf einem Banner stand „Wir für Liebe – Gegen Hass. Wacken rockt Anders“. Die Polizei konnte zunächst noch keine Zahlen bestätigen. 

Eine Organisatorin der Demonstration sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie freue sich, dass so viele Menschen zu der explizit politischen Veranstaltung gekommen sind. Mit Blick auf die Stimmung vor Ort sagte sie: „Es toppt jeden Berliner CSD.“ 

Doch nicht alle ziehen durch das Dorf. Da der CSD behindertenfreundlich sein möchte, feiert ein Teil der Menschen den Angaben nach am Stadion-Parkplatz, auf dem auch die Abschlusskundgebung stattfinden soll. 

Abschlussfest mit Live-Bands und Infoständen

Dort ist ein großes Fest mit Live-Musik geplant. Dabei tritt etwa die Sängerin Luci van Org mit ihrer Band Lucina Soteira auf, außerdem spielen die Bands Gun Called Britney, Kapeister, Schlampanja und Deathspire Conclave. Dazu gibt es Infostände von Vereinen und Verbänden in Schleswig-Holstein. Gegen 19.00 Uhr soll der CSD enden.

Die Veranstalter des Wacken Open Air organisieren den CSD nicht mit, erklärten die CSD-Organisatoren vom Verein „Anders? = Anders!“ auf dpa-Anfrage. Der Verein sei aber auch beim Heavy-Metal-Festival vertreten und habe auf dem WOA Besucher zum CSD eingeladen. Man gehe davon aus, dass auch Festival-Fans am Samstag dabei seien.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“

Video02:32 Min.

Tag des Deutschen Butterbrotes: Kulturgut und beliebte Mahlzeit

26.09.2025 15:41 Uhr

Der 26. September ist der offizielle Tag des Deutschen Butterbrotes, seit 1999 wird damit eine der einfachsten und zugleich beliebtesten Mahlzeiten der Deutschen gefeiert. Ob Stulle, Bemme...

Video02:58 Min.

Wer filmt den Ehestreit? „Der Videobeweis“ feiert Theater-Premiere in Hamburg

26.09.2025 12:04 Uhr

Schauspieler Christoph M. Ohrt und Schauspielerin Julia Jäger, bekannt aus zahlreichen TV-Produktionen, stehen jetzt gemeinsam auf der Bühne in Hamburg. In der Komödie „Der Videobeweis“ schlüpfen sie...

Video04:04 Min.

Filmfest Hamburg 2025: 118 Filme aus 55 Ländern und zahlreiche Premieren

25.09.2025 18:31 Uhr

Vom heutigen Donnerstag bis zum 4. Oktober 2025 zeigt das Filmfest Hamburg wieder ein hochkarätiges Programm in den bekannten Festivalkinos Abaton, CinemaxX Dammtor, Metropolis, Passage und Studio-Kino....

Video03:30 Min.

Produzent und DJ Alex Christensen nimmt erstmals Album in Bremen auf

25.09.2025 14:36 Uhr

Mit Hits wie „Das Boot“ von U96 oder „Du hast den schönsten Arsch der Welt“ prägte er die 90er und frühen 2000er entscheidend: Alex Christensen gehört zu...

Video03:03 Min.

Hamburger Sängerin Miu feiert 10-jähriges Bühnenjubiläum mit neuem Doppelalbum

25.09.2025 14:01 Uhr

Vor zehn Jahren hat die Hamburger Sängerin Miu ihren Job in der Werbung aufgegeben, um sich ganz auf die Musik zu konzentrieren. Seitdem steht sie für modernen...

Video02:49 Min.

„Die neuen Meister“: Wiedereröffnung der KunstWelten im Landesmuseum Hannover

24.09.2025 16:54 Uhr

Am Wochenende werden „Die neuen Meister“ in den KunstWelten des Landesmuseums Hannover (Niedersachsen) wiedereröffnet. Nach fast fünf Jahren Renovierung erstrahlen die Ausstellungsräume in neuem Glanz. Die ehemals...

Zur Startseite