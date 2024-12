Mehr als 200 Menschen verzichten in Hamburg auf Führerschein

In Hamburg haben in diesem Jahr bis Anfang Dezember bereits mehr als 200 Menschen auf ihren Führerschein verzichtet und ihn freiwillig abgeben. Das sind zunächst deutlich weniger als noch im Vorjahr, wie eine Sprecherin des Landesbetriebes Verkehr der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. „Im Jahr 2023 gab es insgesamt 335 Verzichte, hiervon dürften circa ein Drittel Senioren auf die Fahrerlaubnis verzichtet haben.“ 2022 hatten 151 Menschen ihren Führerschein abgegeben.

Mehr als 200 Hamburger haben in diesem Jahr freiwillig auf ihren Führerschein verzichtet. (Symbolbild) picture alliance / dpa

Abgesehen von den Senior:innen würden ansonsten Menschen ihren Führerschein freiwillig überreichen, „die durch den freiwilligen Verzicht der Entziehung der Fahrerlaubnis zuvorkommen“. Während die Entziehung mit Kosten verbunden ist, ist die freiwillige Abgabe nämlich kostenlos. Konkrete Angaben zu Alter und Geschlecht der Menschen, die ihren Führerschein freiwillig zurückgegeben haben, liegen der Behörde nicht vor.

Carlo von Tiedemann hat es getan

Ein prominentes Hamburger Beispiel für die freiwillige Rückgabe des Führerscheins ist der Moderator Carlo von Tiedemann („Die aktuelle Schaubude“). Das NDR-Urgestein hat kürzlich entschieden, dass für ihn Schluss mit Autofahren ist: „Ich gehöre nicht mehr dazu. Ich bin nicht mehr ein normaler Autofahrer. Ich bin ein – auf Deutsch gesagt – alter Herr, der nichts mehr im Straßenverkehr zu suchen hat“, sagte er dazu in einem NDR-Interview.

Er habe sich im Straßenverkehr zuletzt unsicher gefüllt und zu dicht auffahrende Autofahrende hätten ihn irritiert. Er habe deshalb gedacht: „Was soll das eigentlich alles? Ich belaste mich damit und ich belaste damit andere.“ Doch nun muss er deshalb etwas Neues lernen, denn er sei ein grauenvoller Beifahrer. „Aber ich muss einfach lernen, die Schnauze zu halten und nicht reinzureden. Jetzt bin ich von Beruf Beifahrer.“

SAT.1 REGIONAL/dpa