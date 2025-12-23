Zu seiner Show „Schöne Bescherung“ in der Neuen Flora am Montagabend hatte Max Mutzke Freunde wie den Jazztrompeter Niels Wülker und Carolin Kebekus geladen. Eine Premiere, die der Soulsänger gerne zur Tradition machen würde – denn mit dem Weihnachtskonzert hat sich der Sänger aus dem Schwarzwald ein Stück weit selber beschenkt.