Zu seiner Show „Schöne Bescherung“ in der Neuen Flora am Montagabend hatte Max Mutzke Freunde wie den Jazztrompeter Niels Wülker und Carolin Kebekus geladen. Eine Premiere, die der Soulsänger gerne zur Tradition machen würde – denn mit dem Weihnachtskonzert hat sich der Sänger aus dem Schwarzwald ein Stück weit selber beschenkt.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Szene & Kultur“
Neues Konzerthaus am Kieler Schloss: Proben für Eröffnungskonzert laufen18.12.2025 17:11 Uhr
Das Konzerthaus am Kieler Schloss (Schleswig-Holstein) wird seit Jahren umfassend saniert. Die Kosten belaufen sich auf etwa 43 Millionen Euro. Am 11. Januar 2026 soll dann dort...
Hamburger Goldkehlchen geben Weihnachtskonzert in der Elbphilharmonie18.12.2025 16:55 Uhr
Die Hamburger Goldkehlchen haben am Mittwochabend ein Weihnachtskonzert in der Elbphilharmonie gegeben. Über 2.000 Besucher:innen tanzten in den Gängen, auf den Rängen und sangen gemeinsam aus voller...
Textilmuseum Hannover zeigt Stoffe aus aller Welt16.12.2025 13:57 Uhr
Im Textilmuseum Hannover (Niedersachsen) können Besucher:innen sich Stoffe aus aller Welt und aus allen Moderichtungen anschauen. Erika Knoop hat das Museum vor 18 Jahren gegründet und ist...
Salut Salon: Virtuose Weihnachten mit dem Hamburger Klassik-Quartett16.12.2025 11:43 Uhr
Seit 20 Jahren begeistert das Hamburger Klassik-Quartett „Salut Salon“ seine Fans. Die traditionellen Weihnachtskonzerte der Musikerinnen sind eine Mischung aus Witz und Virtuosität. Kürzlich haben sie im...
Neue immersive Ausstellung über die Welt der Dinosaurier in Hamburg11.12.2025 16:20 Uhr
Der „Port de Lumière“, der „Hafen des Lichts“, in der Hamburger Hafencity hat sich innerhalb kurzer Zeit einen Namen mit seinen immersiven Ausstellungen gemacht. In der neuen...
Film „Fassaden“ zeigt die Realität häuslicher Gewalt – Vorpremiere nahe Lüneburg11.12.2025 15:38 Uhr
Häusliche Gewalt geschieht meist im Verborgenen. Wenn Frauen betroffen sind, stammt die Gewalt häufig vom eigenen Partner oder Ex-Partner. In der Nähe von Lüneburg (Niedersachsen) wurde am...