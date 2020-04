Maßnahmen-Lockerung in Niedersachsen: Einige Wertstoffhöfe öffnen nach Ostern

Ab dem 15. April 2020 lockert die ALBA Braunschweig GmbH die Corona-Maßnahmen und öffnet in Absprache mit der Stadt Braunschweig die beiden Wertstoffhöfe in Watenbüttel (Celler Heerstraße 335) und in der Frankfurter Straße 251 wieder für Privatanlieferer. Auch der Zweckverband Abfallwirtschaft Hannover (aha) öffnet an zehn Wertstoffhöfen am Mittwoch, den 15. April, in der Region Hannover wieder die Tore für Privathaushalte. Es werden zunächst ausschließlich Sperrabfälle und pflanzliche Gartenabfälle angenommen.

In Braunschweig bittet der Umweltdienstleister um Beachtung wichtiger Sonderregelungen zur Kontaktreduzierung:

Abfallentsorgungszentrum (AEZ) Celler Heerstraße 335

Anlieferer von bis zu 3 Kubikmetern Abfall werden durch zusätzliches Personal im Eingangsbereich in Empfang genommen

Für die Rest- und Sperrmüll-Annahme sowie den Kompostierungsplatz gilt jeweils eine Beschränkung von zeitgleich maximal 20 Fahrzeugen

Die Anlieferung von Mengen über 3 Kubikmeter erfolgt ausschließlich über die Waage

Bei Kfz-Kennzeichen, die nicht aus Braunschweig kommen, erfolgt eine Ausweiskontrolle (Vorlage Personalausweis im Original erforderlich)

Fremdkennzeichen ohne entsprechende Legitimation werden abgewiesen

Ein Kassen-Zutritt darf nur einzeln erfolgen

Wertstoffhof Frankfurter Straße 251

Anlieferer von Grünabfällen und Sperrmüll bis 3 Kubikmeter werden durch zusätzliches Personal im Eingangsbereich in Empfang genommen

Zugleich gilt eine Zufahrtsbeschränkung von zeitgleich maximal fünf Fahrzeugen

Bei Kfz-Kennzeichen, die nicht aus Braunschweig kommen, erfolgt eine Ausweiskontrolle (Vorlage Personalausweis im Original erforderlich)

Fremdkennzeichen ohne entsprechende Legitimation werden abgewiesen

Ein Kassen-Zutritt darf nur einzeln erfolgen

„Wir möchten den Braunschweigerinnen und Braunschweigern trotz der aktuellen Situation so viel Service wie möglich bieten“, so Matthias Fricke, Geschäftsführer der ALBA Braunschweig GmbH. „Wir bitten jedoch um Verständnis, dass es aufgrund der Zufahrtsbeschränkungen zu Wartezeiten kommen kann. Zugleich bitten wir darum, nur mit maximal zwei Personen pro Fahrzeug zu unseren Wertstoffhöfen zu kommen. Außerdem wäre es gut, wenn sich der Zulauf nicht ausschließlich auf den ersten Tag nach Wiedereröffnung konzentrieren würde.“

Diese Wertstoffhöfe öffnen in Hannover

In der Stadt Hannover werden die Wertstoffhöfe in Linden Mitte, Schörlingstraße 3 a, in der Südstadt, Tiestestraße 10, und der Wertstoffhof der Deponie Hannover in Lahe, Moorwaldweg 312, geöffnet. Die städtebauliche und verkehrliche Situation ermöglicht hier die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände der Anlieferer. Das Ausweichen auch auf die benannten Wertstoffhöfe im Umland bleibt aber selbstverständlich möglich.

Ähnlich wie bei den Baumärkten wird es auf den Wertstoffhöfen Einlassbeschränkungen und Zugangsregeln geben. Oberste Priorität haben die Infektionsprävention und die Verkehrssicherheit. „Wir möchten um Geduld bei der Anlieferung und um Beachtung der geltenden Verkehrsregeln bitten, damit möglichst viele Kunden ihre daheim zwischengelagerten pflanzlichen Gartenabfälle und Sperrmüll abgeben können“, bittet Thomas Schwarz, Geschäftsführer von aha.

Die Öffnung weiterer Wertstoffhöfe und eine mögliche Ausweitung auf mehr Fraktionen als Sperr- und pflanzliche Gartenabfälle ist abhängig von der Entwicklung der Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der Bevölkerung und in der Belegschaft von aha.

