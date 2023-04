Massenschlägerei mit rund 35 Beteiligten: Polizist in Hildesheim schwer verletzt

Bei einer Schlägerei mit rund 35 Beteiligten ist ein Polizist in Hildesheim am Montagabend schwer verletzt worden. Der Beamte sei geschlagen worden, als er in eine Auseinandersetzung eingriff, teilte die Polizei mit. Details zu weiteren Verletzten waren zunächst unklar.

Zeug:innen hätten berichtet, dass ein Auto auf zwei Menschen zugefahren sein soll, sie aber nicht erfasst habe, so die Polizei. Der Wagen sei gegen mehrere geparkte Autos gefahren. Dann hätten sich etwa 35 Menschen aus noch ungeklärten Gründen auf der Straße versammelt. Sie hätten sich getreten und geschlagen, berichtete die Polizei. Einsatzkräfte versuchten den Angaben nach, den Streit zu schlichten.

Zuvor soll am Nachmittag ein Hannoveraner in den späten Nachmittagsstunden in einem Geschäft in der Bernwardstraße erschienen und mit einem Mitarbeiter in Streit geraten. Nachdem der Streit in einer Schlägerei ausartete, habe der Hannoveraner das Geschäft verlassen. Einige Zeit später habe ein zweiter Hannoveraner das Geschäft betreten und dort Pfefferspray versprüht.

Aufgrund der Gesamtumstände und der Aussagen der Zeug:innen ist zu vermuten, dass die Einsätze zusammenhängen.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der verletzte Polizist kam ins Krankenhaus.

Mit dpa/ots