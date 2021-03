Massenschlägerei in der Hamburger City: Mehrere Menschen verletzt

Bei einer Schlägerei in der Hamburger Innenstadt sind am Mittwochabend mehrere Menschen verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache seien verschiedene Gruppen am Ausgang der U-Bahnstation Jungfernstieg nahe dem Einkaufszentrum Europa-Passage aufeinander losgegangen, teilte die Polizei mit. Eine verletzte Person sei ins Krankenhaus gebracht worden. Ob nur körperliche Gewalt oder auch Gegenstände im Spiel waren, sei noch unklar, so der Polizeisprecher.

Wie viele Menschen beteiligt waren, konnte der Sprecher zunächst nicht mitteilen. Einige Personen seien auf die Wache gebracht worden, mehrere würden gesucht. Die Kriminalpolizei ermittele.

Mit dpa