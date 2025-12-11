Maskierte Männer lösen Großeinsatz an Schule in Lotte aus

11. Dezember 2025

Zwei maskierte Männer haben einen Großeinsatz der Polizei an einer Berufsschule in Lotte ausgelöst. Eine Zeugin habe gegen 14:00 Uhr gemeldet, dass Schüler:innen die beiden Verdächtigen im Bereich der Schule gesehen hätten, teilte die Polizei mit. Die Männer sollen eine 30 Zentimeter große Schusswaffe mit sich geführt und sich in Richtung Innenstadt entfernt haben. Der Einsatzort liegt an der Grenze zu Niedersachsen im Norden Nordrhein-Westfalens.

Die Polizei war an einer Berufsschule im Norden Nordrhein-Westfalens an der Grenze zu Niedersachsen im Einsatz. Michael Neumann/dpa

Die Polizei sperrte daraufhin die Schule im Ortsteil Wersen sowie umliegende Straßen weiträumig ab. Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude und das Umfeld, ohne die Verdächtigen anzutreffen. Verletzte gab es laut Polizei nicht.

Verdächtige festgenommen

Ermittlungen führten später zu zwei Männern – einem 35-Jährigen aus Westerkappeln und einem 21-Jährigen aus Lotte, bei denen es sich laut Polizei um die Maskierten handelt. Beide kamen demnach in Gewahrsam und wurden vernommen. Die Ermittlungen dauerten an.

Während des Einsatzes betreute die Polizei zahlreiche Schüler:innen und stand im Austausch mit Schulleitung und Gemeinde. Für besorgte Eltern war bis 18:30 Uhr ein Bürgertelefon geschaltet. Die Schüler:innen konnten die Schule am späten Nachmittag verlassen. Im Einsatz waren auch Spezialkräfte.

