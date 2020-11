Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen in Hamburg: Das ändert sich ab heute

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung an den Sankt-Pauli-Landungsbrücken, in der Straße Mühlenkamp und rund um die Muharrem-Acar-Brücke in Wilhelmsburg wird ab Montag, 23.11., aufgehoben.

Auf bestimmten öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, für die bereits eine Maskenpflicht besteht, wird die zeitliche Dauer ausgeweitet. Dies gilt ab Montag u. a. für

Steindamm

rund um den Steintorplatz,

Schulterblatt

rund um den Alma-​Wartenberg-​Platz

Eine großflächige ganztägige Maskenpflicht im öffentlichen Raum ist nach wie vor nicht vorgesehen, teilt die Sozialbehörde mit. Ziel der erweiterten Regeln ist das verbindliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Bereichen, in denen wegen eines erhöhten Passantenaufkommens oder räumlicher Enge kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann.

Unter https://www.hamburg.de/corona findet man alle öffentlichen Plätze.