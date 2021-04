Maschseefest wegen Corona erneut abgesagt: Was für 2022 geplant ist

Das Maschseefest Hannover wurde offiziell abgesagt und auf 2022 verschoben. Foto: HVG

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und den derzeit geltenden Regeln kann auch in diesem Jahr das Maschseefest Hannover von Juli bis August nicht wie geplant stattfinden. Das laut Veranstalter größte Volksfest in Niedersachsen mit durchschnittlich über zwei Millionen Gästen wurde am Freitag daher offiziell abgesagt.

Zweites Jahr in Folge abgesagt

„Wer hätte gedacht, dass wir das Maschseefest zwei Jahre in Folge absagen müssen. Aber leider zeigt die aktuelle Pandemielage in Deutschland und in der Region Hannover, dass es die einzige Möglichkeit ist, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, bis der Großteil der Bevölkerung einen Impfschutz erhalten hat“, so Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay. „Die erneute Absage bedauere ich sehr, freue mich aber gleichzeitig, dass die Verträge der HVG mit den Standbetreiber:innen auf die nächsten drei Jahre verschoben werden konnten und die Veranstalter:innen nun etwas mehr Planungssicherheit haben.“

„Weiterer Rückschlag für Veranstaltungs-Standort Hannover“

Hans Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), bedauert dies ebenfalls: „Wir sind uns der Tragweite dieser Absage, besonders auch in wirtschaftlicher Hinsicht, bewusst. Darüber hinaus ist es ein weiterer Rückschlag für alle Beteiligten und auch für den gesamten Veranstaltungs-Standort Hannover, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Wir richten den Blick nach vorne und geben heute einen Einblick in einige Ideen und Konzepte für das nächste Jahr.“

Das Maschseefest Hannover wurde offiziell abgesagt und auf 2022 verschoben. Foto: Kevin Münkel/Archiv

Neue Maßnahmen und Konzepte geplant

So arbeite die HVG bereits an neuen Maßnahmen und Konzepten. Bei der 35. Ausgabe, die vom 27. Juli bis zum 14. August 2022 stattfinden soll, sollen sich die Gäste unter anderem auf Folgendes freuen können: