Mann wollte zu Fuß nach Sylt – auf Hindenburgdamm gestoppt

Wegen des Warnstreiks bei der Deutschen Bahn hat ein Mann versucht, zu Fuß über den Hindenburgdamm nach Westerland (Schleswig-Holsten) zu gehen. Gegen 16:30 Uhr sei die Polizei am Montag über Personen im Gleis informiert worden und habe bei Emmelsbüll (Nordfriesland) einen Mann angetroffen, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Demnach antwortete der 31-Jährige auf Nachfrage der Beamten, dass keine Züge nach Sylt gefahren seien und er deshalb über den Hindeburgdamm nach Westerland laufen wollte, wo er wohne. Der Mann verließ die Gleise mit den Beamten, kurz darauf fuhr ein Autozug durch den Abschnitt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bestreikte am Montag den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr.

Mit dpa