Mann in Hamburg von S-Bahn überrollt: Mordkommission ermittelt wegen Fremdverschulden

Ein Mann ist am Dienstagnachmittag in Hamburg am S-Bahnhof Ohlsdorf ums Leben gekommen. Er sei mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Nach Aussagen von Zeuginnen und Zeugen sowie der Auswertung von Videoaufnahmen durch die Polizei, sei der Mann mit einer anderen Person kollidiert und daraufhin zwischen eine fahrende S-Bahn und die Bahnsteigkante geraten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann habe so starke Verletzungen erlitten, dass er starb.

Er sei von der S-Bahn überrollt worden, hieß es vom Lagedienst der Polizei. Passantinnen und Passanten hätten den Mann aus dem Gleisbett gezogen. Jede Hilfe sei jedoch zu spät gekommen. Mittlerweile ermittelt das Landeskriminalamt. Wurde der Mann geschubst? Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden könne, habe die Mordkommission übernommen, sagte ein Polizeisprecher der dpa.

Mit dpa