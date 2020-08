Mann versucht 28-Jährige in Hamburger Waldstück zu vergewaltigen

Am Montagabend hat ein Mann in Hamburg-Wandsbek versucht, eine 28-Jährige in einem Waldstück zu vergewaltigen. Die junge Frau ging laut Polizei zwischen 21:50 Uhr und 22:10 Uhr die Bovestraße am Wandsbeker Gehölz entlang, als sie von einem Mann am Arm gepackt und in ein Gebüsch gezogen wurde. Der Täter habe die Frau zu Boden gerungen und versucht, sie zum Sex zu zwingen. Als sie sich wehrte, soll er sie geschlagen und gewürgt haben. Ein Passant soll dann aus einiger Entfernung den Mann aufgefordert haben, von der Frau abzulassen. Daraufhin seien der Täter und ein Komplize zu Fuß in das Wandsbeker Gehölz hinein geflüchtet. Der zweite Mann war laut Polizei aber offenbar nicht aktiv am Geschehen beteiligt. Das Opfer blieb leicht verletzt zurück.

Der männliche Haupttäter soll etwa 25 bis 35 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß sein. Er sei blass gewesen, habe lichtes helles Haar oder eine Glatze und eine normale Statur mit breitem Kreuz. Seine Kleidung habe aus einer dunklen Jogginghose, einem dunklen T-Shirt und helleren Sportschuhen bestanden.

Der zweite – passive – Täter soll ebenfalls 25 bis 35 Jahre alt, aber 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Er wird als dünn und schmächtig beschrieben, mit schwarzen kurzen Haaren, einem Dreitagebart sowie ausgeprägtem Oberlippenbart. Dieser Mann sei mit einer dunklen Hose, dunklem Langarmshirt und dunklen Sportschuhen bekleidet gewesen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männer geben können oder die Tat beobachtet haben. Vor allem suchen die Ermittler auch den bislang unbekannten Passanten, der die Täter ansprach und in die Flucht schlug. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Hamburg unter 040/42 86 56 789 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.