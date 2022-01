Mann stirbt und mehrere Unfälle: Bilanz der Silvesternacht in Hamburg

Lichtershow statt Feuerwerk. Foto: Thomas Müller/dpa

Tragische Ereignisse haben die Silvesternacht in Hamburg überschattet. In einem Jachthafen in Billstedt bargen Rettungskräfte nach dem Brand eines Kajütbootes einen toten Mann aus den Überresten, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Neujahrstag berichtete. Ein zweiter Mann sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Unfälle beim Abbrennen von Feuerwerk

Zwei Menschen wurden beim Abbrennen von Feuerwerk in Hamburg schwer verletzt. In Bramfeld explodierte ein Böller in einer selbstgebastelten Abschussvorrichtung und verletzte einen 50-jährigen Mann schwer im Gesicht, wie ein Sprecher der Polizei am Neujahrsmorgen sagte. Er schwebe in Lebensgefahr. In Bahrenfeld musste demnach einem Mann nach einem Unfall beim Zünden von Böllern ein Teil der rechten Hand amputiert werden.

Insgesamt verlief die Silvesternacht den Angaben zufolge vergleichsweise ruhig. Hamburg feierte den Jahreswechsel mit verhaltenem Feuerwerk und dem Klang von Schiffshörnern. Die Feuerwehr rückte nach Worten des Sprechers zu 580 Einsätzen aus. Vor der Corona-Pandemie, beim Jahreswechsel 2019/20, seien es mehr als 1.200 gewesen.

Stromausfall in Hamburg löst Großeinsatz aus

Ein Stromausfall in Teilen Hamburgs kurz nach 5:00 Uhr am Neujahrsmorgen löste einen Großeinsatz von rund 150 Rettungskräften aus, wie der Feuerwehrsprecher weiter berichtete. In dem betroffenen Gebiet befinde sich eine Pflegeeinrichtung für beatmete Patientinnen und Patienten, sagte er. Die Retter bereiteten sich auf eine Verlegung der elf Personen für den Fall vor, dass die Beatmungsgeräte ausfallen sollten. Dies sei aber schließlich nicht nötig geworden.

Nach Angaben von Stromnetz Hamburg lief die Versorgung nach 74 Minuten wieder. Einer Sprecherin zufolge waren von dem Stromausfall 166 Gewerbe- und 2.038 Haushaltskundinnen und -kunden in den Stadtteilen Borgfelde, Hohenfelde und St. Georg betroffen. Ursache sei ein Kabel- oder Muffenfehler gewesen.

Tausende Menschen trotz Ansammlungsverbote unterwegs

Trotz der verhängten Ansammlungsverbote waren laut Polizei Tausende Menschen in der Hamburger Innenstadt unterwegs – in St. Pauli rund 10.000, rund um die Binnenalster 2.500 und an den Landungsbrücken etwa 2.000. „Das haben wir jedes Wochenende“, sagte ein Sprecher. Es habe „immer mal wieder“ Ansammlungen von Personen gegeben. Die Polizei habe die Menschen dann angesprochen und auch einige Platzverweise erteilt.

Auf St. Pauli sei eine Bar nach Verstößen gegen die Corona-Vorschriften geschlossen worden. Von den Landungsbrücken habe sich die Polizei jedoch schon eine halbe Stunde nach Mitternacht zurückgezogen, weil nichts mehr losgewesen sei.

Vor zwei Jahren hatten in der Hansestadt noch Zehntausende Menschen gemeinsam den Rutsch ins neue Jahr gefeiert. Aber bereits 2020 hatten die Feiern zu Silvester unter Corona-Bedingungen stattgefunden. Und auch diesmal war neben dem Verkauf auch das Abbrennen von Raketen und Böllern in der Öffentlichkeit verboten – um die Krankenhäuser in der Pandemie nicht weiter zu belasten. In der Silvesternacht galt in Hamburg zudem ein Ansammlungsverbot. Bis zum Neujahrsmorgen durften sich nicht mehr als zehn Menschen im öffentlichen Raum treffen oder zusammenstehen.

Zu Weihnachten verschärfte Maßnahmen galten auch zum Jahreswechsel

Zugleich galten die vor Weihnachten verschärften Corona-Maßnahmen: Geimpfte und Genesene mussten ihre privaten Treffen auf maximal zehn Personen begrenzen. Menschen ohne Corona-Impfschutz durften sich hingegen nur mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts und höchstens zwei Mitgliedern eines weiteren Haushalts treffen. Restaurants, Bars und Kneipen durften bis 1:00 Uhr am Neujahrsmorgen geöffnet bleiben.

Die Polizei hatte zuvor angekündigt, die Corona-Regeln mit einem Großaufgebot zu kontrollieren. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst personell aufgestockt worden: Zum Jahreswechsel arbeiteten auch mehr Menschen in der Rettungsleitstelle. Außerdem waren zusätzliche Löschfahrzeuge, Drehleitern, Rettungswagen und Notärzte im Einsatz.

Am frühen Morgen des 1. Januar begann dann das große Aufräumen in Hamburg. Für die Mitarbeitenden der Stadtreinigung begann die Arbeit um 5:00 Uhr. Durch das Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper und wegen der geltenden Kontaktbeschränkungen mussten sie deutlich weniger Müll wegräumen als bei den Jahreswechseln vor Corona, wie die Pressestelle mitteilte. „Die Reinigungskolonnen konnten bereits im Laufe des Vormittags ihre Touren erfolgreich beenden.“

Mit dpa