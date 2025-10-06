Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Hamburg

Nach einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Harvestehude ist ein Mann gestorben. Das teilte das Landeskriminalamt Hamburg am Montag mit.

Demnach war am Freitagabend in der Wohnung eines Hauses in der Rothenbaumchaussee im Hamburger Stadtteil Harvestehude aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bemerkte ein Passant den Brand in der Wohnung im ersten Obergeschoss und informierte den Notruf der Feuerwehr.

Im weiteren Verlauf retteten Einsatzkräfte die leblose männliche Person aus der brennenden Wohnung, so die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen sei der Mann jedoch noch vor Ort seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Landeskriminalamt für Branddelikte ermittelt jetzt wegen der Brandursache.

SAT.1 REGIONAL/dpa