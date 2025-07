Mann stirbt bei Unfall am Hamburger Hauptbahnhof

Am Hamburger Hauptbahnhof ist ein Mann von einer S-Bahn mitgeschleift worden und dann an seinen Verletzungen gestorben. Vor dem Unfall in der Nacht zu Freitag habe der 26-Jährige gegen die Bahn getreten und das Gleichgewicht verloren. Er sei zwischen die Bahnsteigkante und die einfahrende S-Bahn gestürzt, teilte die Bundespolizei mit.

Der Bruder des Mannes musste den Unfall miterleben. Er stand unter Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte räumten die S-Bahn und den Bahnsteig. Die Notfallseelsorge betreute der Meldung nach 13 Umstehende.

Die Bundespolizei schließt ein Fremdverschulden aus. Das habe die Auswertung von Videoaufnahmen ergeben. Zunächst berichteten mehrere Medien.

SAT.1 REGIONAL/dpa