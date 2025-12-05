Mann stirbt auf Flug von Kanaren nach Hamburg

05. Dezember 2025
Eine Eurowings-Maschine musste in Bilbao zwischenlanden. Foto: Henning Kaiser/dpa/Symbolbild

Auf einem Eurowings-Flug von Gran Canaria nach Hamburg ist ein Passagier gestorben. Die Maschine mit sechs Crew-Mitgliedern und 175 Passagieren an Bord habe wegen des medizinischen Notfalls außerplanmäßig in Bilbao zwischenlanden müssen, teilte die Airline mit. Zuvor hatten das «Hamburger Abendblatt» und weitere Medien berichtet. Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntag ereignet. 

Trotz sofort eingeleiteter Versorgung und Reanimationsmaßnahmen durch die Crew sei der Passagier noch an Bord der A320 verstorben. Der Flug sei danach nicht sofort fortgesetzt worden, sondern erst am nächsten Tag. Besatzung und Passagiere verbrachten die Nacht in der spanischen Stadt. 

Eurowings sprach den Angehörigen des Verstorbenen ihr Mitgefühl aus. Nach Angaben der Zeitung «Euro Weekly News» soll es sich um einen Rentner gehandelt haben, der mit seiner Tochter unterwegs war und während des Fluges einen Herzinfarkt erlitt.

SAT.1 REGIONAL/dpa

