Mann soll Bruder und sich selbst bei Hannover erschossen haben

Ein 65-Jähriger soll in der Nähe von Hannover zuerst seinen pflegebedürftigen jüngeren Bruder und dann sich selbst erschossen haben.

„Wir schließen eine Fremdeinwirkung von außen aus“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Bei dem toten 65-Jährigen sei ein Abschiedsbrief entdeckt worden. Am Samstagmorgen hatte der Mitarbeiter eines Pflegedienstes durch ein Fenster den offensichtlich hilflosen 59 Jahre alten jüngeren Bruder entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.

Die Feuerwehr drang in das Gebäude ein und fand den 59-Jährigen leblos mit einer Schusswunde in seinem Pflegebett. Die Polizei sicherte das Gebäude und durchsuchte das Haus. Im Obergeschoss stießen die Beamten auf den ebenfalls toten 65 Jahre alten Bruder des Mannes und auf die mutmaßliche Tatwaffe. Der Sprecherin zufolge hatten die beiden Brüder allein in dem Haus gewohnt. Weitere Details wollte sie mit Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte nicht nennen.

Zunächst war ein Verfahren wegen Totschlags eingeleitet worden. Nun ist wegen der Selbsttötung des 65-Jährigen mit einer Einstellung dieses Verfahrens zu rechnen.

Mit dpa