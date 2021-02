Ein 28-Jähriger soll in Hamburg seine Mutter getötet haben. Der Mann wurde am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Bramfelder Chaussee festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Die Spurensicherung war in der Nacht vor Ort. Details zu der Tat waren zunächst unklar.

Mit dpa