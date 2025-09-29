Mann soll eigene Kinder und Partnerin in Oldenburg getötet haben

29. September 2025
Ein Mann soll in Oldenburg seine Familie und sich selbst getötet haben. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ein Mann soll seine Kinder und seine Partnerin im niedersächsischen Oldenburg erschossen haben. Anschließend soll er sich selbst getötet haben, teilte die Polizei mit. Zur Identität der Opfer machten die Ermittler:innen zunächst keine weiteren Angaben.

Laut Polizei ereignete sich die Tat am späten Vormittag in einem Wohnhaus im Stadtteil Osternburg. Die Ermittler:innen fanden dort vier Tote und die mutmaßliche Tatwaffe. Um welche Waffe es sich handelt, sagte der Polizeisprecher nicht.

Zeug:innen hatten zuvor die Einsatzkräfte informiert. Aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen machte die Polizei keine weiteren Angaben. Momentan seien auch die Schulen der Kinder noch nicht über die Tat informiert worden, sagte ein Sprecher.

SAT.1 REGIONAL/dpa

