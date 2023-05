Mann soll durch Tür von Nachbarin geschossen haben – Prüfung eines rechtsradikalen Hintergrunds

Nachdem ein 48-Jähriger in Hamburg-Niendorf durch die Tür seiner schwangeren Nachbarin geschossen haben soll, hat ein Haftrichter nun einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Dies teilte die Polizei am Montag auf Nachfrage hin mit. Der Mann wurde am Samstagabend festgenommen. Die Mordkommission ermittelt zu dem Fall.

Der Tatverdächtige soll in einem Mehrfamilienhaus durch die Wohnungstür seiner 24-jährigen Nachbarin geschossen haben, während diese sich gemeinsam mit einer Verwandten darin aufhielt. Beide Frauen blieben den Angaben der Polizei von Sonntag zufolge unverletzt. Die 24-Jährige wurde dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

In der Vergangenheit sei es immer wieder zu Streitigkeiten mit dem Nachbarn gekommen. Die Polizei prüfe nun unter anderem ein rechtsradikales Motiv bei dem Schuss auf die Frau mit Migrationshintergrund. Der 48-Jährige wurde als Tatverdächtiger kurz nach dem Schuss vor seiner eigenen Wohnung festgenommen. Bei einer darauffolgenden Durchsuchung wurde ein Gewehr sichergestellt, das als Tatwaffe vermutet wird.

Die Einsatzkräfte fanden zudem noch weitere Schusswaffen und Gegenstände in der Wohnung, die Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zeigten. Einem Bericht des Hamburger Abendblatts zufolge soll es sich unter anderem um einen Dolch mit SS-Inschrift und ein Hitler-Portrait handeln. Aufgrund dessen wurde noch ein zweites Verfahren gegen ihn eingeleitet.

